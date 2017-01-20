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شركة أمريكية تنجح في إنتاج لحوم نباتية
الاكل النباتي

شركة أمريكية تنجح في إنتاج لحوم نباتية

الجمعة، 20 يناير 2017 11:03 م
وكالات

بعد 7 سنوات من الأبحاث والدراسات، توصلت إحدى شركات المنتجات الغذائية فى كاليفورنيا إلى إنتاج منتج بروتينى بديل للحوم، وهو عبارة عن جزيئة تم إستخراجها من نبات يطابق فى فوائده الهيموجلوبين الحيوانى ، والذى يكسب اللحم لونه الأحمر ومذاقه المحبب .

وقد نجحت الشركة الأمريكية فى إنتائج شرائح من اللحم النباتية لها نفس مذاق اللحم البقرى مع إختلاف مكوناتها ، والتى تعتمد بصورة أساسية على الخضراوات والبقوليات والحبوب الكالمة .

وتأمل الشركة الأمريكية المصنعة للحم النباتي فى تصدير منتجاتها خارج الولايات المتحدة بعد نجاحه بين الشباب وإرتفاع معدلات الإقبال عليه بين الكثيرين.

الاكل النباتي

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