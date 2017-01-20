محمد صلاح يكشف كواليس لقائه بالسيسيالجمعة، 20 يناير 2017 09:41 ص
أذاع برنامج “هنا العاصمة” الذى تقدمه الإعلامية لميس الحديدى، لقطات من الحوار الخاص مع الدولى المصرى محمد صلاح، المحترف فى صفوف روما الإيطالى، قبل إذاعته مساء اليوم الجمعة على فضائية “سى بى سى”.
وتحدث “صلاح” فى البرنامج، عن أكثر نقد وجه له وأصابه بـ”الوجع”، حيث قال “لما كنت فى تشيلسى، اتفرمت من الإعلام المصرى”، كما تحدث عن كواليس لقاءه بالرئيس عبد الفتاح السيسى فى قصر الاتحادية.
وأكد الدولى محمد صلاح، أن الحلم لن يتحقق دون بذل الجهد والعرق، حيث عانى كثيرا حتى يحقق أحلامه الحالية، معربا عن قلقه فى البطولة الأفريقية مثل أى لاعب آخر، لأنه يمثل منتخب مصر، ويسعى لبذل أفضل ما لديه داخل الملعب، “عاوز أطلع كل اللى عندى، ومستعد أعمل كل اللى عندى علشان خاطر مصر اللى بلعب باسمها”.
وأشار إلى أن شعوره وهو يلعب باسم منتخب مصر، يختلف عن اللعب مع الأندية الأخرى، مستدركا: “منتخبنا بالنسبة لصلاح، غير النادى، وعندى أمل فى بطولة أفريقيا، وإحنا أكتر فرقة فى أفريقيا معاها بطولات.. زى ما يكون اتعودنا نكسب بطولة أفريقيا”.
وأضاف أن المنتخب المصرى عانى كثيرا بسبب ما وصفه بـ”تغيير جلده”، نظرا لاعتزال كثير من اللاعبين، وتصعيد الصغار الذين لم يلعبوا مع الجيل القديم، وهو ما أسفر عن نقص الخبرات والمسئولية، مردفا “الموضوع به ضغط عصبى كبير، ومش كل اللاعيبه بتعرف تتصرف تحت الضغط العصبى، لكن إحنا موجودين”.
ولفت الفرعون المصرى، إلى أن لاعبى روما لهم فضل كبير على أداءه فى الملعب، “لولا اللاعيبه دى مكنتش هقدر أعمل نص اللى بعمله مع المنتخب، لأنهم بيساعودنى بشكل كبير جدا”.
وعن فِكر الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب الوطني، أكد الدولى المصرى، أن كل فكر مدرب له فكر خاص به، لكن أداء ومستوى منتخب مصر جيد، بالرغم من الانتقادات الموجهة للاعبين، متوقعا صعوبة لقائى أوغندا وغانا فى البطولة الأفريقية لكونهما مع المنتخب المصرى بتصفيات كأس العالم.
وشدد نجم روما، على أن الفوز بالبطولة الأفريقية وارد أمام آمال وطموحات اللاعبين، رغم الضغط العصبى على اللاعبين أمام الفرق الأخرى بتلك البطولة، مؤكدا أن جميع اللاعبين يبذلون أقصى ما لديهم بالملعب ولا يوجد أى تقصير من أحد.
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