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جورج كلوني وأمل علم الدين ينتظران توأما
جورج كلوني وامل

جورج كلوني وأمل علم الدين ينتظران توأما

الجمعة، 20 يناير 2017 09:04 ص
وكالات

كشفت مصادر مقربة من أسرة كلوني من أن المحامية الحقوقية أمل كلوني “38 عاما” زوجة الممثل العالمي جورج كلوني حامل في توأم “فتى وفتاة”.

وأوردت مجلة “أن تاتش” الأمريكية على موقعها الإلكتروني أنها علمت من مصادر مقربة من الأسرة بأن أمل وجورج كلوني فوجئا بأن الأولى حامل في توام، ولكنهما خافا لأنهما يقولان أن طفلا واحدا يكفي، ولكن معرفتهما بأن التوأم فتى وفتاة جعلتهما في قمة السعادة .. وشعرا وكأنهما فازا بجائزة كبرى كعائلة.

وذكرت المصادر للمجلة أن كلوني قال “إنه لا يريد أن يكون أبا لكنه متحمس تماما لفكرة حمل أمل وحمل طفلين سيدعوانه يا أبي..مضيفا أنه شغوف بتلبية كل ما تحتاجه والتحدث إلى “أطفاله”.. وأنه أيضا مشغول جدا بأسماء الأطفال”.

وتزوج جورج وأمل في عام 2014 الأمر الذي مثل مفاجأة حيث أن جورج كلوني كان يرفض فكرة الزواج تماما.

امل علم الدين

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