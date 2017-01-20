تقدمت الشعبة العامة للنقل بالاتحاد العام للغرف التجارية بمقترح لوزارة النقل لانشاء اتحاد لمقاولي نقل البضائع لتنظيم القطاع.

وقال أحمد الزيني رئيس الشعبة العامة للنقل بالاتحاد فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط “إننا نسعى الى إيجاد كيان يجمع كل العاملين بالقطاع وذلك للقضاء على العشوائية، كما أن وجود كيان واحد سيعمل على إنشاء شبكة تربط وسائل النقل بمختلف مناطق تحميل البضائع الأمر الذى سيعمل على تخفيض تكلفة النقل”.

وأوضح أن قطاع النقل البري يعد عصب الحياة التجارية إلا انه تأثر خلال الفترة الماضية بارتفاع أسعار المواد البترولية (سولار-بنزين) وكذلك زيادة أسعار قطع غيار وإطارات السيارات الأمر الذى أدى إلى خروج كثير من أصحاب شركات النقل الثقيل من القطاع.

وأشار الى أن الشعبة اقترحت أيضا عند قيام صاحب أي وسيلة نقل بترخيص أو تجديد مركبته أن يتم تسجلها لمعرفة حجم العاملين بالسوق موضحا أنه لا توجد إحصاءات محددة حول أعداد وسائل النقل البري سواء كانت شاحنات أو مقطورة أو تريلات أو سيارات النقل المغلق او سيارات البرادات.

وأوضح الزيني أن هناك نقصا فى سائقي النقل المؤهلين لذلك طالبت الشعبة طالبت بإنشاء معاهد فى كل محافظة لتدريب وتأهيل من يرغبون فى الإنضمام لقطاع النقل وقيادة المقطورات طبقا للمعايير والمواصفات الدولية .