 Moheet on google
الجمعة 20 يناير 2017 09:12 صباحاً
روابط سريعة
مقتل 37 شخصا في تفجير واشتباكات بين قوات النظام السوري وداعش بمدينة حمص
مطار التيفور بحمص‎

مقتل 37 شخصا في تفجير واشتباكات بين قوات النظام السوري وداعش بمدينة حمص

الجمعة، 20 يناير 2017 08:17 ص
وكالات

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 37 شخصا في تفجير واشتباكات بين قوات النظام وعناصر تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة حمص وريفها بوسط سوريا.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة، عن المرصد قوله “إن 12 عنصرا من قوات النظام، و18 مسلحاً من تنظيم داعش قتلوا، خلال اشتباكات عنيفة دارت بينهما قرب مطار التيفور العسكري في محافظة حمص بوسط البلاد”.

وأشار المرصد إلى مقتل 7 آخرين من قوات النظام في تفجير سيارة مفخخة لداعش في محور قرية شريف بريف حمص الشرقي.

يذكر أن “داعش” يحاول منذ أسابيع التقدم باتجاه مطار التيفور في محافظة حمص لكي يقطع الطريق الرابط بين مدينتي حمص وتدمر أمام قوات النظام.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3