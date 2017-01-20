مقتل 37 شخصا في تفجير واشتباكات بين قوات النظام السوري وداعش بمدينة حمص

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل 37 شخصا في تفجير واشتباكات بين قوات النظام وعناصر تنظيم داعش الإرهابي بمحافظة حمص وريفها بوسط سوريا.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية اليوم الجمعة، عن المرصد قوله “إن 12 عنصرا من قوات النظام، و18 مسلحاً من تنظيم داعش قتلوا، خلال اشتباكات عنيفة دارت بينهما قرب مطار التيفور العسكري في محافظة حمص بوسط البلاد”.

وأشار المرصد إلى مقتل 7 آخرين من قوات النظام في تفجير سيارة مفخخة لداعش في محور قرية شريف بريف حمص الشرقي.

يذكر أن “داعش” يحاول منذ أسابيع التقدم باتجاه مطار التيفور في محافظة حمص لكي يقطع الطريق الرابط بين مدينتي حمص وتدمر أمام قوات النظام.