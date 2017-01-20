تعهد الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب، بالعمل على “توحيد أمة منقسمة سياسيا”، وذلك في خطاب مقتضب ألقاه في واشنطن عشية حفل تنصيبه رئيسا بشكل رسمي.

وأكد الرئيس المنتخب دونالد ترامب أنه قاد حملته للوصول إلى البيت الأبيض لأكثر من 18 شهرا من أجل “التغيير”..حسبما أفادت قناة ” الحرة الامريكية .

وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب بأنه سيجعل “أميركا عظيمة أكثر من أي وقت مضى” وأنه سيعمل على خلق وظائف وتقوية الجيش وتعزيز أمن الحدود.

وأشار في ختام حفل موسيقي أقيم عند النصب التذكاري للرئيس أبراهام لينكولن بواشنطن إلى أنه سيسعي لصنع هذا التغيير للجميع وليس لفئة معينة.