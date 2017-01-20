تناولت الصحف الصادرة اليوم /الجمعة/ حزمة من الموضوعات المتنوعة التي تتعلق بالشأنين المحلي والدولي. ففي صحيفة الأهرام وتحت عنوان “اتخاذ التدابير اللازمة لضمان التأمين التام للحدود.. الرئيس: تطوير المجمعات الاستهلاكية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة”، قالت الصحيفة إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه جميع أجهزة الدولة المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التأمين التام لحدود البلاد البرية والبحرية، فضلا عن مواصلة الأجهزة الأمنية التحلي بأقصى درجات الاستعداد واليقظة والحذر، والاستمرار في تشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس أمس مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والعدل، والتموين، فضلا عن رئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية. وتحت عنوان ” وزير الدفاع: لا سيادة على أرض مصر إلا لشعبها ..وقادرون على مواجهة الأزمات والشدائد”، قالت الأهرام إن الفريق أول صدقى صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أكد أن مصر تعيش ميلادا جديدا لدولة حديثة السيادة فيها للشعب ولا سيادة على أرض مصر إلا لشعبها وقواتها المسلحة تثبت في كل يوم ولاءها لمصر ولشعبها وأن رجال القوات المسلحة ماضون في تحمل مسئوليتها بالتعاون مع رجال الشرطة البواسل للتصدي لكل من يحاول المساس بمقدرات الوطن وأمان شعبه، واجتثاث كل صور التطرف والإرهاب فلا تهاون مع من يحاول العبث باستقرار الوطن ومصالح شعبه ومقدراته. وتحت عنوان “شريف إسماعيل : إعلان التشكيل الوزاري الجديد خلال أيام”، قالت الصحيفة إن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء أكد أنه يجرى حاليا وضع التصور المتكامل للتعديل الوزاري المرتقب، وسيتم الانتهاء منه نهاية الأسبوع المقبل. وأضاف - في تصريحات أدلى بها أمس لدى مغادرته مقر مجلس الوزراء بالهيئة العامة للاستثمار - أنه لم يتم حتى الآن التوصل إلى تصور نهائي بشأن عدد الحقائب الوزارية التي سوف يشملها التعديل، مشيرا إلى إمكانية دمج عدد من الوزارات، في ظل العدد الكبير الموجود حاليا، واستبعد إسماعيل استحداث وزارات جديدة.. وأوضح أن اختيار الشخصيات في التعديل المرتقب يعتمد على تحقيق أهداف المرحلة التي نمر بها حاليا، وأن المعايير التي سيتم التركيز عليها في اختيارها تتضمن القدرة على الإدارة والكفاءة المهنية. وبعنوان “العربي : 4ر3 % معدل النمو الاقتصادي”، قالت الأهرام إن وزير التخطيط الدكتور أشرف العربي صرح بأن مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال الربع الأول من العام المالي 2016 - 2017 كشف عن أن معدل النمو الاقتصادي بلغ 4ر3 % وهو انعكاس لزيادة معدل الاستثمار .. مشددا على السعي إلى الوصول بمعدل النمو في المرحلة المقبلة إلى 4%. وفي صحيفة الجمهورية وتحت عنوان “ضبط أسعار السكر أمام مجلس الوزراء الأسبوع القادم.. المصانع تتسلم 10 ملايين طن قصب و9 ملايين بنجر أول فبراير”، قالت الصحيفة إنه تعقد اللجنة العليا للسكر خلال أيام التوصيات والمقترحات النهائية لضبط سوق السكر المقدمة من الغرفة التجارية والشركات التابعة لوزارة الاستثمار والقطاع الخاص والمستوردين إلى وزارة التموين تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل في اجتماع قادم لإقرارها وتحديد المهام والدور الذي يقوم به كل طرف سواء الحكومة أو القطاع الخاص. وتحت عنوان “وفد من الجامعة العربية في الأردن للتحضير للقمة” قالت الصحيفة إنه توجه وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة إلى العاصمة الأردنية عمان للوقوف على الترتيبات والتحضيرات الخاصة بالقمة العربية في دورتها ال(28) التي ستستضيفها المملكة الأردنية الهاشمية في 29 مارس المقبل. وبعنوان “شركة مصرية لتحرير رواندا من الملاريا”، قالت الصحيفة إن الدكتورة نميرة نجم سفيرتنا في رواندا شهدت توقيع وزيرة الصحة الرواندية الدكتورة داميان جوشيمانا وممثلي شركة انراد المصرية اتفاقية للتعاون بينهما في مكافحة الناموس الحامل لفيروس الملاريا في إطار مبادرة السفارة المصرية للقضاء على الملاريا بحضور الدكتور طارق الطيب مخترع الدواء وسكرتير ثالث مازن جابر وملحق دبلوماسي إيناس طه. وبعنوان “600 جنيه لأردب القمح .. والتوريد أول أبريل”، قالت الصحيفة إن ممدوح حماده رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي أكد الاتفاق الجديد اعتبارا من أول أبريل القادم والإعلان عن سعر ضمان الأردب القمح طبقا للأسعار العالمية ومن المتوقع ألا يقل عن 600 جنيه للأردب بدلا من 450 جنيها بزيادة 150 جنيها عن العام الماضي وتم التنسيق مع الحكومة على إعلان سعر لضمان شهر مارس القادم بعد أن وصل سعر الطن عالميا إلى 230 دولارا. وفي صحيفة الأخبار وتحت عنوان “الأقباط يحتفلون بعيد الغطاس البابا تواضروس : مصر في حفظ الله.. ونعيد بناءها بقيادة الرئيس .. مصر وطن يستحق أن يكون متجددا دائما.. وهو الوطن الوحيد في العالم الذي لم ينقسم.. وبقيت مصر كما تراها على الخريطة عبر التاريخ وصارت أيقونة للحقيقة”، قالت الصحيفة إنه بهذه الكلمات توج البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية احتفالات الأقباط بعيد الغطاس أمس. وبعنوان “الداخلية : أي خروج على القانون سيقابل بكل حسم .. استنفار أمني واستعدادات مكثفة لتأمين ذكرى 25 يناير”، قالت الصحيفة إن وزارة الداخلية انتهت من وضع الخطط الأمنية اللازمة لتأمين البلاد في ذكرى ثورة 25 يناير.. ووضعت الداخلية اللمسات النهائية للخطة بعد اجتماع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية بمساعديه وعقد مديرو الأمن والإدارات والمصالح اجتماعات مع الضباط استعدادا لذكرى الثورة الموافق الأربعاء المقبل. وبعنوان “الهلالي : إجراءات لتأمين امتحانات الثانوية العامة”، قالت الأخبار إن الدكتور الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم، أكد أن الوزارة اتخذت التدابير اللازمة المشددة لتأمين امتحانات الثانوية للعام الدراسي الحالي وأبلغت الجهات الأمنية ضد صفحات شاومينج للغش الإلكتروني لاتخاذ اللازم ضدها، مطالبا الطلاب عدم الالتفات لما تنشره هذه الصفحات من تهديدات بتسريب الامتحانات، جاء ذلك خلال توقيع خطاب نوايا بين الوزارة والمركز الثقافي البريطاني لتدريب 37 ألف معلم بالمدارس الرسمية.