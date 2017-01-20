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سينوفا تشارك فى أوتوماك فورميلا 2017
سينوفا اكس 25 حمراء

سينوفا تشارك فى أوتوماك فورميلا 2017

الجمعة، 20 يناير 2017 01:56 ص
محيط - محمد منصور

أعلنت مجموعة القصراوي وكيل سيارات سينوفا في مصر أن موديل سينوفا A1 غير متوفر حاليًا ولكنه سيتوفر في مصر بأكثر من فئة في شهر فبراير وسيعرض خلال معرض فورميلا أوتوماك مع اعلان سعر السيارة وقت نزولها.
وكان آخر تواجد للسيارة سينوفا A1 في مصر في 4 فئات هي:
مانيوال بمحرك 1300 سي سي بسعر 102 ألف جنيه
مانيوال بمحرك 1500 سي سي بسعر 108 ألف جنيه
أوتوماتيك محرك 1500 سي سي بسعر 120 الف جنيه
أوتوماتيك فاشون 1500 سي سي بسعر 132 ألف جنيه.

وتأتي سينوفا A1 الجديدة بمحركات 1.3 أو 1.5 لتر مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، ويبلغ طول النسخة الهاتشباك 3.998 متر وعرضها 1.720 وارتفاعها 1.503 متر.

ويبلغ سعر سينوفا X25 كالتالي:
- اوتوماتيك هاي لاين 2017 بسعر 215 ألف
- فاشون بسعر 225 ألف.

سينوفا A1

سينوفا

سينوفا اكس 25 الجديدة

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