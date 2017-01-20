سينوفا تشارك فى أوتوماك فورميلا 2017الجمعة، 20 يناير 2017 01:56 ص
أعلنت مجموعة القصراوي وكيل سيارات سينوفا في مصر أن موديل سينوفا A1 غير متوفر حاليًا ولكنه سيتوفر في مصر بأكثر من فئة في شهر فبراير وسيعرض خلال معرض فورميلا أوتوماك مع اعلان سعر السيارة وقت نزولها.
وكان آخر تواجد للسيارة سينوفا A1 في مصر في 4 فئات هي:
مانيوال بمحرك 1300 سي سي بسعر 102 ألف جنيه
مانيوال بمحرك 1500 سي سي بسعر 108 ألف جنيه
أوتوماتيك محرك 1500 سي سي بسعر 120 الف جنيه
أوتوماتيك فاشون 1500 سي سي بسعر 132 ألف جنيه.
وتأتي سينوفا A1 الجديدة بمحركات 1.3 أو 1.5 لتر مع ناقل حركة مانيوال من 5 سرعات أو أوتوماتيك من 4 سرعات، ويبلغ طول النسخة الهاتشباك 3.998 متر وعرضها 1.720 وارتفاعها 1.503 متر.
ويبلغ سعر سينوفا X25 كالتالي:
- اوتوماتيك هاي لاين 2017 بسعر 215 ألف
- فاشون بسعر 225 ألف.
-
رسميا: نوكيا تطلق أول هواتفها لهذا العام!
أعلنت شركة HMD Global التي تملك صلاحية استخدام اسم نوكيا عن أول هواتفها الذكية باسم نوكيا 6. هذا ولم تنتظر الشركة الفنلندية التي تأسست لإعادة اسم نوكيا مرة أخرى إلى سوق ...Thu, 19 Jan 2017 16:44:33 GMT
-
3 فضائح عصفت بسامسونج وكلّفتها خسائر فلكية
لا تكاد شركة سامسونج الكورية الجنوبية تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى، فقد عصفت بالشركة 3 فضائح كبرى خلال أقل من 6 أشهر وكلفتها مليارات الدولارات. وبدأت المشكلات تهاجم ...Thu, 19 Jan 2017 17:14:41 GMT
-
ياسمين الخيام توضح سر لقب عائلتها بـ«الحصري»
كشفت المطربة ياسمين الخيام، خلال حلقة الليلة من برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، سبب تلقيب جدها السيد خليل باللقب الشهير “الحصري”، وقالت إن جدها لوالدها كان ...Thu, 19 Jan 2017 21:51:35 GMT
-
حكم نهائي برد أصول "دريم لاند" لصالح بنكى "الأهلى ومصر"
رفضت محكمة النقض التماس رجل الأعمال أحمد بهجت الذي تقدم به للاعتراض علي حكم بيع معظم أصول دريم لاند وكل الأراضي الفضاء بالمدينة، وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة ...Thu, 19 Jan 2017 21:04:25 GMT
-
بالفيديو.. شباب يبتكرون طريقة للتثقيف والربح في آن واحدThu, 19 Jan 2017 20:28:44 GMT
-
ميزة جديدة في جالاكسي اس 8 ستجعل طبيبك بقربك أينما كنت
تخطط شركة سامسونج لإطلاق ميزة رئيسية لتطبيق الصحة S Health الموجود في هاتفها القادم جالاكسي اس 8 ، بحسب موقع سام موبايل. وتعمل سامسونج على تزويد التطبيق، بالتعاون مع WebMD ...Thu, 19 Jan 2017 13:39:50 GMT
-
عليك بتجربته.. أفضل محرك بحث "تورنت" آمن
Sky torrents عبارة عن محرك بحث خاص بملفات التورنت المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، ويُمكن من خلاله الوصول إلى ملفات التورنت بسرعة وسهولة. وعلى عكس محركات بحث التورنت ...Thu, 19 Jan 2017 20:03:52 GMT
-
عاجل.. استدعاء وزير السياحة من اسبانيا علي وجه السرعة
افاد مصدر مسئول من وزارة السياحة منذ قليل “لمحيط “، باستدعاء وزير السياحة يحي راشد من اسبانيا على وجه السرعة وذلك خلال مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للسياحة ...Thu, 19 Jan 2017 19:50:21 GMT
-
نواب يطالبون بتحرك قانوني ضد حزب التحرير الإسلامي
دعا عدد من أعضاء مجلس النواب وأساتذة في القانون الدستوري ونشطاء من المجتمع المدني وممثلين عن الهياكل النقابية الأمنية، اليوم الخميس، إلى اتخاذ الإجراءات ...Thu, 19 Jan 2017 19:39:38 GMT