أبقى البنك المركزي الأوروبي على سعر الفائدة بمنطقة اليورو عند الحد القياسي وهو صفر بالمائة مؤكدًا استمراره في منح القروض الميسرة، بحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”.

وقال البنك في بيان بمقره بمدينة فرانكفورت إنه سيبقي على سعر الفائدة عند هذا الحد رغم ارتفاع نسبة التضخم الأمر الذي يعني استمراره في ضخ الأموال في أسواق المال.

وكان رئيس البنك ماريو دراغي قد أعلن في ديسمبر من العام الماضي تمديد فترة ضخ الأموال في الأسواق وشراء السندات الحكومية لمدة تسعة أشهر إضافية أي حتى نهاية العام الحالي على الأقل.