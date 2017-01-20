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مصرع وإصابة 9 في حادث تصادم بالبحيرة
حادث تصادم ـ ميكروباص‎

مصرع وإصابة 9 في حادث تصادم بالبحيرة

الجمعة، 20 يناير 2017 12:14 ص


لقي شخصان مصرعهما وأصيب 7 آخرون في حادث تصادم وانقلاب سيارة ميكروباص الطريق الزراعي السريع اتجاه الإسكندرية أمام قرية كفر مساعد، دائرة مركز إيتاي البارود بالبحيرة.

تلقى اللواء علاء الدين شوقي، مدير الأمن إخطارًا من مركز شرطة إيتاي البارود بحادث تصادم وبالانتقال والفحص تبين اختلال عجلة قيادة السيارة رقم 1659 ب ل س “ميكروباص” قيادة “خميس ع، 28 عاما، سائق” ومقيم قرية الرملة دائرة المركز مما أدى لانحرافها واصطدامها بالحاجز الخرسانى بالطريق وانقلابها على جانب الطريق.

أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة و”محمود ع”، 23 عاما، حاصل على دبلوم صناعة ومقيم قرية المخايض، مركز دمنهور” وإصابة 7 من مستقليها بكسور وجروح وكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج.

تم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى إيتاي البارود العام والمصابين لذات المستشفى للعلاج وجار تحرير المحضر والعرض على النيابة العامة.

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