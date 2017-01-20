حقق فريق برشلونة الإسباني فوزاً صعبا علي نظيره ريال سوسيداد في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم بملعب الأنويتا بهدف دون رد ضمن لقاء الذهاب بدور ربع النهائي بكأس ملك أسبانيا

سجل هدف اللقاء الوحيد اللاعب نيمار دا سيلفا 21 من عمر المباراة من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة حجز برشلونة مقعداً في دورالـ 4 بكأس ملك أسبانيا، منهياً عقدة عدم الفوز بملعب الأنويتا بعدما فشل 8 مرات في ذلك

وكان برشلونة قد واجه ريال سوسيداد خسر في خمس مباريات وتعادل في 3 وبالفوز اليوم أنهى تلك العقدة.