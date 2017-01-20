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روما يتأهل لدور الـ 8 بكأس إيطاليا برباعية في سامبدوريا
روما

روما يتأهل لدور الـ 8 بكأس إيطاليا برباعية في سامبدوريا

الجمعة، 20 يناير 2017 12:21 ص
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استطاع فريق اي اس روما أن يحقق فوزا كبيرا على نظيره سامبدوريا بأربعة أهداف مقابل لا شئ في اللقاء الذي جمع بينهما في كأس إيطاليا اليوم بملعب الأولمبيكو معقل الذئاب.

سجل أهداف اللقاء كلاً من راديا ناينجولان في الدقيقتين 39 و 90 وإيدين ديجكو 46 وستيفان شعراوي في الدقيقة 61.

بهذا الفوز تأهل روما للدور ربع النهائي بكأس ايطاليا

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