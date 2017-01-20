كوت ديفوار مابين تصحيح المسار وتذكرة تاهل الكونغوالجمعة، 20 يناير 2017 12:56 ص
يتطلع منتخب كوت ديفوار لتصحيح مسار حملة الدفاع عن لقب كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، حينما يواجه الكونغو الديمقراطية غدا، الجمعة، في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة للبطولة القارية التي تستضيفها الجابون.
وبعد التعادل السلبي المخيب للآمال أمام توجو في الجولة الأولى، أصبح ضروريا لمنتخب الأفيال أن يفوز في الجولة الثانية إذا أراد أن يواصل مشواره في البطولة، وفي المقابل فإن منتخب الكونغو لن يكون بالخصم الهين خاصة بعدما نجح في الفوز على المغرب بهدف نظيف في الجولة الأولى.
وانتقد ميشيل دوسييه، المدير الفني لمنتخب كوت ديفوار، أداء فريقه أمام توجو، ووصف فريقه بأنه “النسخة الباهتة” للفريق الفائز بلقب النسخة الماضية من البطولة.
وظهر منتخب كوت ديفوار دون أنياب حقيقية أمام توجو، وبدا عاجزا في خط الهجوم، في انتكاسة واضحة للفريق الذي نال إعجاب الجميع قبل عامين فقط في غينيا الاستوائية.
وقد يقتنص منتخب الكونغو الديمقراطية بطاقة العبور إلى دور الثمانية إذا فاز على الأفيال غدا.
ولكن رغم الفوز في الجولة الأولى على المغرب لم يقدم المنتخب الكونغولي الأداء المتوقع، ويحتاج الفريق إلى الظهور بشكل مغاير تماما غدا إذا أراد أن يخرج بنتيجة جيدة من مواجهة الأفيال.
المواجهة ستكون تكرارا لسيناريو لقاء الفريقين في المربع الذهبي لنسخة 2015 من البطولة القارية عندما فازت كوت ديفوار 1/3.
والتقى الفريقان 10 مرات من قبل، لكن هناك 4 مواجهات فقط جمعت بينهما في كأس الأمم الإفريقية، حيث فازت كوت ديفوار مرتين مقابل انتصار وحيد للكونغو، وحسم التعادل مواجهة أخرى بينهما.
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