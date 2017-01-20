حدث في مثل هذا اليوم 20 يناير.. انتخاب "عرفات" رئيسا للسلطة الفلسطينيةالجمعة، 20 يناير 2017 08:01 ص
1872 - القوات الفرنسية بالجزائر تعتقل المجاهد أحمد بومرزاق بعد قيادته لثورة ضد الاحتلال الفرنسي، وثم تحكم عليه بالإعدام.
1938 - الملك فاروق ملك مصر يتزوج من صافيناز ذو الفقار والتي أصبحت تلقب بالملكة فريدة.
1941 - بداية الاحتلال الإيطالي لإرتريا.
1944 - الطيران الحربي الملكي البريطاني يلقي 2300 طن من القنابل على برلين أثناء الحرب العالمية الثانية.
1945 - إعادة تنصيب الرئيس الأمريكي فرانكلين روزفلت رئيسًا لفترة رئاسية رابعة، وهو الرئيس الوحيد الذي تولى الحكم ثلاث فترات رئاسية كامله ودخل بفترة رئاسية رابعة.
1953 - دوايت أيزنهاور يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1961 - جون كينيدي يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1962 - أمير دولة الكويت الشيخ عبد الله السالم الصباح يفتتح أولى جلسات المجلس التأسيسي المنتخب والمكلف بوضع دستور للدولة.
1969 - ريتشارد نيكسون يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1970 - زلزال في هوكايدو باليابان بقوة 6.4 على مقياس ريختر يؤدي إلى مقتل شخص وإصابة 38 ووقوع أضرار طفيفة في الممتلكات.
1977 - جيمي كارتر يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1981 - إيران تفرج عن رهائن السفارة الأمريكية بعد 444 يوم من الإحتجاز وذلك في يوم تنصيب الرئيس رونالد ريغان رئيسًا للولايات المتحدة.
1983 - تشكيل حركة متطرفة في إسرائيل والولايات المتحدة مهمتها إعادة بناء جبل الهيكل في موقع المسجد الأقصى تحت اسم كيرن هارهبيت.
1987 - الكنيسة الأنجليكانية في بريطانيا تعلن عن اختطاف مبعوثها إلى بيروت تيري وايت.
1989 - جورج بوش الأب يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
1993 - عقد لقاء سري بين رئيس الدائرة الاقتصادية في منظمة التحرير الفلسطينية أحمد قريع والباحث الإسرائيلي يائير هيرشفيلد في النرويج وذلك في إطار سلسلة من الاجتماعات السرية التي أدت توقيع اتفاق اوسلو.
1996 - انتخاب رئيس منظمة التحرير الفلسطينية ياسر عرفات رئيسًا للسلطة الوطنية الفلسطينية.
2001 - جورج دبليو بوش يتولى رئاسة الولايات المتحدة.
2006 - وقوع هزتين أرضيتين في أندونيسيا، الأولى قدرت بقوة 5.1 على مقياس ريختر، والثانية بلغت قوتها 5.0 على مقياس ريختر.
2007 - السيناتور هيلاري كلينتون تعلن نيتها خوض انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2008 ممثلة عن الحزب الديموقراطي.
2009 - باراك أوباما يتولى رئاسة الولايات المتحدة ليكون أول أمريكي من أصول أفريقية يتولى هذا المنصب.
2015 - الحُوثيّون يُحكمون السيطرة على دار الرئاسة والقصر الجمهوري في صنعاء باليمن.
2016 - مُسلَّح يفتح النار على طُلَّاب ومُوظفين في جامعة باشا خان في باكستان ويقتل أكثر من 20 شخصًا.
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