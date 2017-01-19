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السنغال تهزم زيمبابوي وتحجز أولى بطاقات التأهل في أمم أفريقيا
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السنغال تهزم زيمبابوي وتحجز أولى بطاقات التأهل في أمم أفريقيا

الخميس، 19 يناير 2017 11:37 م

بات منتخب السنغال أول المتأهلين إلى دور الثمانية لكأس الأمم الإفريقية لكرة القدم بفوزها 2-صفر على زيمبابوي ضمن المجموعة الثانية اليوم الخميس.

واكتفى منتخب السنغال - الباحث عن لقبه الأول في مشاركته رقم 14 بالبطولة - بتسجيل هدفين في غضون 13 دقيقة من البداية ليرفع رصيده إلى ست نقاط من فوزين في مباراتين.

وتصدر منتخب السنغال المجموعة بست نقاط بفارق ثلاث نقاط عن تونس صاحبة المركز الثاني التي فازت 2-1 على الجزائر في وقت سابق اليوم بينما ظلت زيمبابوي بالمركز الثالث بنقطة واحدة متفوقة بفارق الأهداف على الجزائر متذيلة الترتيب.

وافتتح ساديو ماني التسجيل بعد عشر دقائق من البداية بعد تمريرة عرضية من دياو كيتا لم يجد مهاجم ليفربول الإنجليزي أي صعوبة في وضعها في مرمى تاتيندا موكوروفا حارس زيمبابوي.

وعزز هنري سافيت النتيجة بعدها بثلاث دقائق من ركلة حرة رائعة من خارج منطقة الجزاء فشل موكوروفا في التصدي لها.

وتبارى لاعبو السنغال في إضاعة الفرص في الشوط الثاني الذي سيطروا عليه بشكل كبير.

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