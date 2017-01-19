قطع أتلتيكو مدريد شوطًا كبيرًا نحو التأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا لكرة القدم بفوزه بثلاثية نظيفة على ضيفه إيبار في ذهاب دور الثمانية.

حملت الثلاثية التي أحرزها أتلتيكو على ملعبه فيسنتي كالديرون توقيع أنطونيو جريزمان وأنخل كوريا وكيفين جاميرو.

افتتح أتلتيكو التسجيل في الدقيقة 28 من كرة طولية خرج لها الحارس بشكل خاطئ ليمررها خوسيه خيمنيث برأسه لانطوان جريزمان الذي أودعها الشباك الخالية.

وضاعف أنخل كوريا الغلة بتسجيل الهدف الثاني من متابعة لتسديدة كاراسكو اصطدمت بالدفاع والحارس وارتدت للاعب الارجنتيني الذي أودعها الشباك في الدقيقة 60.

وسجل كيفين جاميرو الهدف الثالث في الدقيقة 68 من تمريرة بالرأس أمام المرمى مع جريزمان إثر كرة عرضية.

وتقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل على ملعب إيبوروا.