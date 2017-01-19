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ياسمين الخيام توضح سر لقب عائلتها بـ«الحصري»
ياسمين الخيام

ياسمين الخيام توضح سر لقب عائلتها بـ«الحصري»

الخميس، 19 يناير 2017 11:37 م

كشفت المطربة ياسمين الخيام، خلال حلقة الليلة من برنامج معكم مع الإعلامية منى الشاذلي، سبب تلقيب جدها السيد خليل باللقب الشهير “الحصري”، وقالت إن جدها لوالدها كان طيبا ومحبا لله وقلبه كان معلقا بالمساجد.

وأوضحت أنه كان يجيد صناعة “الحصر”، وبفضل ذلك كان يتطوع لفرش أماكن الصلاة والمساجد والزوايا الصغيرة بالحصائر متبرعا بجهده، وذلك بسبب حبه للمساجد ورغبته في التقرب من الله.

وكانت ياسمين الخيام قد حلت ضيفة على الحلقة بمناسبة مرور مائة عام على مولد والدها الراحل الشيخ محمود خليل الحصري.

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