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الخميس 19 يناير 2017 11:05 مساءً
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مقتل رئيس المحكمة العليا في البرازيل في حادث تحطم طائرة
تحطم طائرة تركية

مقتل رئيس المحكمة العليا في البرازيل في حادث تحطم طائرة

الخميس، 19 يناير 2017 11:48 م

لقي رئيس المحكمة العليا في البرازيل تيوري تسافيسكي (68 عاما) مصرعه في حادث تحطم طائرة ركاب برازيلية بالقرب من بلدة باتي بولاية (ريو دي جانيرو).
وذكرت وكالة (بلومبرج) الأمريكية على موقعها الإلكتروني أن المدعي العام في البرازيل أصدر مذكرة تعازي ، كما أكد ابن رئيس المحكمة نبأ وفاة والده.

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