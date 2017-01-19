5 مواد يجب عدم ملامستها للبشرة

توجد بعض المواد التي تستخدم على أمل المساعدة في المحافظة على البشرة لكنها لا تحقق الأهداف المرجوة وتسبب نتائج عكسية، ومن ثم يجب تجنب استخدام المواد التي تُفسد درجة ...