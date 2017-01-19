حسم منتخب إسبانيا صدارته للمجموعة الثانية ببطولة العالم لكرة اليد المقامة حاليا بفرنسا، وذلك عقب فوزه 36 / 26 على نظيره السلوفيني في الجولة الخامسة (الأخيرة) بالمجموعة اليوم الخميس.

وارتفع رصيد المنتخب الإسباني، الذي حقق انتصاره الخامس على التوالي، إلى عشر نقاط، محققا العلامة الكاملة، فيما تجمد رصيد منتخب سلوفينيا عند سبع نقاط في المركز الثاني.

وبدأ المنتخب الإسباني المباراة بقوة، حيث فرض سيطرته المطلقة على مجريات الشوط الأول الذي حسمه لصالحه بنتيجة 18 / 10، قبل أن يواصل هيمنته في الشوط الثاني ليحسم المباراة لصالحه بفارق عشرة أهداف كاملة.

ويلتقي منتخب إسبانيا في دور الستة عشر مع نظيره البرازيلي، رابع المجموعة الأولى، فيما يواجه منتخب سلوفينيا نظيره الروسي، ثالث المجموعة الأولى، في الدور نفسه.