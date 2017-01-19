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وزارة الدفاع التونسية: توقيف ثمانية أشخاص تسللوا من ليبيا
الامن التونسي ـ الجيش التونسي ـ متحف باردو

وزارة الدفاع التونسية: توقيف ثمانية أشخاص تسللوا من ليبيا

الخميس، 19 يناير 2017 11:22 م
أ ش أ

قالت وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس، إن قوات البحرية المتمركزة بنقطة الرصد والمراقبة برأس جدير أوقفت ثمانية أشخاص تسللوا من الأراضي الليبية عبر الشاطئ.
وأكدت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، أن الموقوفين تبين أن واحدا منهم فقط يحمل وثائق هوية وهو من السنغال فيما صرح بقية المتسللين بأنهم من السنغال أيضا.
وقالت الوزارة إنه تم تسليم المتسللين إلى فرقة الحرس الوطني برأس جدير.

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