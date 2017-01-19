قالت وزارة الدفاع التونسية اليوم الخميس، إن قوات البحرية المتمركزة بنقطة الرصد والمراقبة برأس جدير أوقفت ثمانية أشخاص تسللوا من الأراضي الليبية عبر الشاطئ.

وأكدت الوزارة في بيان لها مساء اليوم، أن الموقوفين تبين أن واحدا منهم فقط يحمل وثائق هوية وهو من السنغال فيما صرح بقية المتسللين بأنهم من السنغال أيضا.

وقالت الوزارة إنه تم تسليم المتسللين إلى فرقة الحرس الوطني برأس جدير.