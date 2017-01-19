غازل الفنان أشرف عبد الباقى زميله محمد هنيدى، قائلا: «أنت كنت لبط، وجامد في منطقتك وبيتعملك حساب».

ومن جانبه رد «هنيدى» خلال لقائه ببرنامج «عيش الليلة» المذاع على فضائية «dmc»، قائلا: «هي شقاوة، وأنا الولد الوحيد على 4 فتيات، وكان جدى بيحبنى شوية فكنت مسيطر في البيت والمنطقة».

وتابع: «كنت بأطيح في الكل وخاصة أن بيتى كان سوق الفاكهة واتعلمت من الباعة اللهجة الصعيدية، وكنت مصاحب عمى أحمد بتاع البطيخ وقالى وأنا مروح مرة: اتجوزت ليلى علوى ولا لسه».