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مسؤول روسي: موسكو بحاجة إلى إقامة علاقات جيدة مع واشنطن
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

مسؤول روسي: موسكو بحاجة إلى إقامة علاقات جيدة مع واشنطن

الخميس، 19 يناير 2017 11:18 م
وكالات

أكد المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن روسيا بحاجة ماسة إلى إقامة علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية لحل المشاكل التي يواجهها العالم حاليا.
وقال بيسكوف ـ في تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) اليوم الخميس - إن روسيا لا تستطيع حل كثير من المشاكل التي يشهدها العالم من دون التعاون مع الولايات المتحدة ، ولهذا السبب فإن موسكو بحاجة ماسة إلى علاقات جيدة مع واشنطن.
وأضاف أن المسألة الأساسية في هذا السياق تتمثل بموقف الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في إقامة حوار بناء مع روسيا.

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