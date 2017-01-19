"الخارجية الصينية": علاقتنا مع الولايات المتحدة الأهم على المسرح الدولىالخميس، 19 يناير 2017 11:14 م
أكدت وزارة الخارجية الصينية أهمية العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ، ووصفتها بأنها واحدة من أهم العلاقات على المسرح الدولى ، لكونها بين أكبر دولة نامية وأكبر دولة متقدمة ، وبين الإقتصادين الأكبر في العالم.
وشددت المتحدثة بإسم الوزارة هوا تشان يينغ ـ فى تصريح رسمى ادلت به اليوم عشية تولى الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب مهامه بشكل رسمى ـ على أن التنمية السليمة والمستقرة للعلاقات الثنائية تخدم المصالح المشتركة لشعبى البلدين.
وقالت إن نمو العلاقات الثنائية خلال السنوات القليلة الماضية تظهر بشكل واضح أن المصالح المشتركة بين الصين والولايات المتحدة أكثر وأهم بكثير من أى خلافات قد تفصل بينهما وأن تكاتفهما معا يمكن أن يحقق انجازات جمة لمصلحة البلدين والعالم كله.
وأعربت عن ثقتها فى أن البلدين سيقومان بالعمل معا بشكل وثيق فى المستقبل ، سواء كان هذا بهدف خدمة مصالحهما المشتركة ومصالح شعبيهما أو من أجل تحقيق السلام والإستقرار والتنمية فى العالم ، كما أعربت عن توقعاتها بأن يقوما بالدفع بالعلاقات الثنائية على الطريق الصحيح وبصورة سليمة ومستقرة.
وشددت المتحدثة على ضرورة أن يقوم البلدان بالتعامل مع القضايا محل الخلاف بطريقة بناءة لتعزيز التفاهم المتبادل وتجنب سوء الفهم وسوء التقدير وإدارة الخلافات بأسلوب صحيح لضمان النمو السليم والمستقر للعلاقات الثنائية.
وقالت إن الصين تود أن ترتكز علاقتها مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أساس الإلتزام بمبادئ عدم المواجهة وعدم الصراع والإحترام المتبادل والتعاون المربح للجانبين.
وأكدت أنه يتعين على الجانبين السعي نحو الصداقة والشراكة وليس الخصومة والعداوة ، مشيرة الى أنه من المهم فى العلاقات بين أى طرفين أن يضع كل طرف نفسه مكان الآخر وأن يحترم مصالحه الجوهرية وأن يحافظ على التواصل والتعامل معه على أساس المساواة والإحترام المتبادل.
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