رفضت محكمة النقض التماس رجل الأعمال أحمد بهجت الذي تقدم به للاعتراض علي حكم بيع معظم أصول دريم لاند وكل الأراضي الفضاء بالمدينة، وذلك لصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار للوفاء بجزء من مديونيات رجل الأعمال لبنكي الأهلي ومصر.

قال الدكتور عماد فصيح، المستشار القانونى للبنك الأهلى، إن الحكم صدر برئاسة المستشار محمد حسن العبادي، النائب الأول لرئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين محى عبد اللطيف، وأمين محمد طموم في الطعن رقم ٤٧١٥ لسنة ٨٦ ق.

وأضاف فصيح أنه بهذا الحكم أصبح حكم التحكيم رقم ٧٥٧ والصادر لصالح البنكين نهائياً والذي قضي بتمام بيع أملاك أحمد بهجت وشركاته، وتشمل هذه الأملاك فندق هيلتون دريم وشيراتون دريم ومجمعات بهجت ستورز ومدينة دريم بارك للملاهي وكل الأراضي الفضاء بمدينة دريم، لافتا إلى أنه ترافع عن البنكين بصفته المستشار القانوني للبنكين، وترافع عن بهجت نور شحاتة المحامي.

أشار الى ان لجنة خبراء من وزارة العدل ستنتقل يوم ١٠ فبراير المقبل لإتمام معاينة مدينة دريم لاند، نفاذا لحكم قاضى التسليم، مشيرا إلى أن هناك حكما قضائيا آخر صدر في حق رجل الأعمال أحمد بهجت وإلزامه بسداد ٤٥٠ مليون جنيه لصالح بنكى الأهلي المصرى ومصر وسيتم التنفيذ قريبًا.

جدير بالذكر أن أحمد بهجت وأبناءه سبق أن أقاموا دعوي أمام محكمة جنوب نيويورك، وذلك استناداً لحملهم الجنسية الأمريكية، طالبوا فيها البنك الأهلي والدولة المصرية بالتعويض بادعاءات زعموا فيها اضطهاد الدولة لهم ومحاولة مصادرة أملاكهم، وتم رفض الدعوي بعد ثبوت كذب الادعاءات.