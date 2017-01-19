أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم ، الخميس عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة في هيئة الاسعاف ووزارة الانتاج الحربي ممثلين للجانب الحكومي مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع وتجميع سيارات الاسعاف بمقر وزارة الانتاج الحربي بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان واللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي وذلك لإنشاء أول مصنع لصناعة وتجهيز سيارات الاسعاف في جمهورية مصر العربية .

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف ان تصنيع وتجميع سيارات الاسعاف في مصر سيساهم في تقليل تكلفة الاستيراد والذي يمثل عبء كبير على الدولة بالاضافة الى توفير سيارات اسعاف بمواصفات عالمية في السوق المحلي المصري لتشجيع الصناعة المحلية.

وأكد ان تصنيع سيارات الاسعاف المجهزة بأفضل التجهيزات بمواصفات عالمية سيفتح فرص جديدة للتصدير للدول المجاورة والشقيقة لتوفير العملة الأجنبية ولدعم الاقتصاد .