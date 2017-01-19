 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 10:55 مساءً
روابط سريعة
الصحة: إنشاء أول مصنع لصناعة سيارات الإسعاف في مصر
سيارة اسعاف

الصحة: إنشاء أول مصنع لصناعة سيارات الإسعاف في مصر

الخميس، 19 يناير 2017 11:06 م

أعلنت وزارة الصحة والسكان مساء اليوم ، الخميس عن توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ممثلة في هيئة الاسعاف ووزارة الانتاج الحربي ممثلين للجانب الحكومي مع احدى الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع وتجميع سيارات الاسعاف بمقر وزارة الانتاج الحربي بحضور الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان واللواء دكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي وذلك لإنشاء أول مصنع لصناعة وتجهيز سيارات الاسعاف في جمهورية مصر العربية .

وأوضح الدكتور أحمد الانصاري رئيس هيئة الاسعاف ان تصنيع وتجميع سيارات الاسعاف في مصر سيساهم في تقليل تكلفة الاستيراد والذي يمثل عبء كبير على الدولة بالاضافة الى توفير سيارات اسعاف بمواصفات عالمية في السوق المحلي المصري لتشجيع الصناعة المحلية.

وأكد ان تصنيع سيارات الاسعاف المجهزة بأفضل التجهيزات بمواصفات عالمية سيفتح فرص جديدة للتصدير للدول المجاورة والشقيقة لتوفير العملة الأجنبية ولدعم الاقتصاد .

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3