الشرطة تكشف غموض اختفاء فتاتين بالغربيةالخميس، 19 يناير 2017 11:02 م
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تحت إشراف اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، من كشف غموض اختفاء فتاتين من قرية منشية الأمراء مركز المحلة، بالتنسيق مع مديرية أمن القليوبية واستعادة الفتاتين وتسليمهما لأهلهما.
كان أهالى قرية منشية الأمراء قد قاموا بقطع الطريق وتجمهر العشرات من أهالى القرية عقب اختفاء فتاتين تدعيان “أمانى .ر” 15 سنة، و”نجلاء.ر” 13 سنة على الفور تولت الأجهزة الأمنية البحث عنهما.
كان اللواء حسام خليفة مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من العميد علاء الغرباوى مأمور مركز المحلة، بتغيب فتاتين وقيام العشرات من أهالى القرية بقطع الطريق والتجمهر بسبب اختفائهن، على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض اختفاء الفتاتين قادة اللواء إبراهيم عبد الفتاح مدير المباحث الجنائية، ضم العميد مسعد لأبو سكين رئيس مباحث المديرية، والعقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود، والمقدم أحمد كوهية مفتش مباحث مركز المحلة.
وتم وضع خطة أمنية لبيان أماكن تواجدهما وبتتبع التليفونات الخاصة بهن تبين إنهن متواجدات لدى أحد الأشخاص بالمرج، وأن إحداهن على علاقة غرامية بميكانيكى واتفقا على التقابل فيما بينهما ووعدها بالزواج فور الهروب من منزلها، حيث تبين إنها مخطوبة ولا ترغب فى الاستمرار فى هذه الخطبة، واتفقت مع زميلتها على الهرب وتقابلا مع الميكانيكى وصديقة.
وتوطدت العلاقة بينهما وتوجها إلى أحد المحامين لكتابة ورقة زواج عرفى يجمع بينهما إلا أن الأجهزة تمكنت من القاء القبض على الفتاتين والميكانيكى وصديقة واصطحبتهما إلى أسرتيهما بمركز المحلة وأخذت عليهما التعهد اللازم بحسن معاملتهما بمعاملة حسنة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.
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