رئيس الأركان العراقي يتفقد مناطق عمليات الجيش بالموصلالخميس، 19 يناير 2017 11:09 م
تفقد رئيس الأركان العراقي الفريق أول عثمان الغانمي، اليوم الخميس، مناطق عمليات الجيش العراقي بالمحور الشمالي لعمليات تحرير الموصل، حيث زار حي الحدباء بالساحل الأيسر شرقي الموصل مركز محافظة نينوى شمالي العراق.
وذكرت وزارة الدفاع العراقية أن قوات الفرقة 16 والفرقة المدرعة التاسعة نفذت عملية عسكرية نوعية استطاعت من خلالها تكبيد داعش خسائر كبيرة بالمعدات والأرواح بإسناد من طيران القوة الجوية والجيش العراقي.
واكد رئيس الأركان العراقي ضرورة الحفاظ على الانتصارات والانجازات المتحققة ضد التنظيم الإرهابي وعدم إعطاء فرصة لعناصر داعش لتنفيذ مخططاتها، ووجه القيادات العسكرية والأمنية باتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر.
ودعا الغانمي القوات والحكومة المحلية والدوائر الخدمية في المناطق المحررة إلى القيام بدورهم في تقديم الخدمات الإنسانية ومساعدة العوائل النازحة وتقديم الخدمات الضرورية لهم.
على صعيد متصل قال قائد “عمليات نينوى” اللواء نجم الجبوري إن طائرات التحالف الدولي استهدفت 21 زورقا لتنظيم داعش في منطقة الرشيدية شمالي مدينة الموصل.
وأشارت خلية الاعلام الحربي إلى أن لجنة الإشراف على إعادة النازحين أشرفت على عودة 3000 نازح من مخيم “الخازر” شرق الموصل إلى مناطقهم المحرره في الساحل الأيسر لمدينة الموصل بسيارت وزارتي الدفاع والنقل بعد اجراء عمليات التدقيق الأمني داخل المخيم .
كما تم تهيئة مستلزمات أكثر 1000 نازح توجهوا إلى ناحية القيارة ومخيمات الايواء من خدمات صحية ووجبات سريعه والتنسيق، وتم التنسيق مع رئاسة استئناف نينوى لفتح محكمه ومركز صحي للمصادقة على شهادات الولاده والوفيات وعقود الزواج خلال فتره سيطرة داعش على مدينة الموصل والعمل مع المنظمات غير الحكوميه لتزويد المراكز الصحية بالادوية والمستلزمات الطبية.
وبالتعاون مع هيئة توزيع المنتجات النفطية في نينوى تم تعزيز محطات الوقود التي تم افتتاحها في الحمدانيه وبرطله وكوكجلي جنوب وشرق الموصل بالمشتقات النفطية لإدامة حركة الحياة في المناطق المحررة بالساحل الأيسر وتسهيل مهمة حركة فرق العمل والصيانة لمديريات ودوائر الكهرباء والبلديات لانجاز اعمالها في المناطق المحررة لاعادة الخدمات الاساسيه للمواطنين مع الاستمرار بتوزيع السلال الغذائية ومواد الاغاثه بالتعاون مع وزارة الهجرة ومنظمات الامم المتحدة والمنظمات غيرالحكومية ومنظمات المجتمع المدني وايصالها الى المواطنين في المناطق المحررة سواء عن طريق وكلاء المواد الغذائية او التوزيع المباشر باشراف الجهات التنفيذية لمحافظة نينوى.
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