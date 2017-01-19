قال السفير أشرف سلطان، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنه لم يتم حتى الآن تحديد أي شئ في تغييرات حول حقائب وزارية معينة حسبما نشرت وسائل الإعلام، مشيرا إلى أن التغيير الوزراي أمر وارد إذا تطلبت المرحلة لتجديد نشاط الوزارء ولكنه لا يوجد أي شئ محدد حتى الآن.

وأضاف “سلطان”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” على فضائية “الحدث اليوم”، أن هناك توقعات اقتصادية بتراجع تدريجى لقيمة الدولار أمام الجنيه خلال عام 2017 لعدة عوامل من بينها ارتفاع معدل نمو الاقتصاد العالمى والذى من شأنه أن يؤثر على الاستثمارات الأجنبية المتدفقة إلى مصر وارتفاع معدل نمو التجارة العالمية والذى سيؤثر إيجابيًا على إيرادات قناة السويس، وارتفاع قيمة الصادرات السلعية المصرية وانخفاض الواردات السلعية وبالتالى انخفاض فجوة الموارد المحلية متوقعا بانخفاض أسعار الفائدة فى البنوك المصرية مقابل ارتفاع أسعار الفائدة عالميا على الدولار الأمريكي.