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مفيد فوزي: يجب الاستعانة برجال مبارك لإنقاذ الاقتصاد
مفيد فوزي

مفيد فوزي: يجب الاستعانة برجال مبارك لإنقاذ الاقتصاد

الخميس، 19 يناير 2017 10:37 م

قال الإعلامي مفيد فوزى، إن الدولة تعيش حالة حرب مصوبة ضد مصر، معربا عن أمله بدمج وزارتى الثقافة والأثار في وزارة واحدة، لأن دمج الوزارات أمر مهم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على فضائية «الحياة» تقديم الإعلامي تامر أمين، أن وزارة الزراعة فشلت في تطوير زراعة القطن طويل التيلة.

وأبدى استياءه من عدم استعانة حكومة المهندس شريف إسماعيل برجال نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك من أهل الخبرة لإصلاح الأوضاع الاقتصادية، لافتا إلى أن هناك الكثيرين في عهد مبارك كانوا يعملون لصالح الوطن.

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