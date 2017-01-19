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برلماني: التسعيرة الجبرية ستحمى المواطن من استغلال التجار
اليزابيث شاكر عضو لجنة لصحة بمجلس النواب‎

برلماني: التسعيرة الجبرية ستحمى المواطن من استغلال التجار

الخميس، 19 يناير 2017 10:30 م

أكد النائب فايز أبوخضرة ، عضو مجلس النواب، ان التسعيرة الجبرية ستحمى المواطن من استغلال التجار وفى نفس الوقت ستضمن تحقيق هامش ربح للتاجر إلى جانب أنها تتوافق مع المادة 3 من قانون حماية المستهلك التى تنص على أن من حقوق المواطن معرفة أسعار السلع والخدمات.
ونفى “أبوخضرة “، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن يكون ارتفاع سعر صرف الدولار مبرر كافي للتجار لزيادة أسعار السلع والخدمات مطالبًا بتشديد الرقابة إلى جانب التسعيرة الجبرية خاصة أن أسعار المنتجات تختلف من مكان لآخر.

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