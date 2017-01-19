محمد صلاح يرد على منتقديه بتدوينة على تويتر

انتقد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف روما الإيطالى الذين يتحدثون عنه بطريقة غير لائقة عنه بعد مواجهة الفراعنة أمام مالى ببطولة أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين المنتخبين.

وكتب لاعب المنتخب الوطنى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: “عندما يتحدث الناس عنك بسوء وأنت تعلم أنك لم تخطئ فى حق أحد منهم تذكر أن تحمد الله الذى أشغلهم بك ولم يشغلك بهم”.