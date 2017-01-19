 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 09:23 مساءً
روابط سريعة
محمد صلاح يرد على منتقديه بتدوينة على تويتر
محمد صلاح1

محمد صلاح يرد على منتقديه بتدوينة على تويتر

الخميس، 19 يناير 2017 10:23 م
متابعات

انتقد محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى المحترف فى صفوف روما الإيطالى الذين يتحدثون عنه بطريقة غير لائقة عنه بعد مواجهة الفراعنة أمام مالى ببطولة أفريقيا، والتى انتهت بالتعادل السلبى بين المنتخبين.

وكتب لاعب المنتخب الوطنى عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر: “عندما يتحدث الناس عنك بسوء وأنت تعلم أنك لم تخطئ فى حق أحد منهم تذكر أن تحمد الله الذى أشغلهم بك ولم يشغلك بهم”.

12482-محمد-صلاح

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3