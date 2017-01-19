وصف المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق، حكم محكمة الأمور المستعجلة والإدارية العليا الخاص باتفاقية تعيين الحدود البحرية، بالغريب، ولا يمثل أحكام مجلس الدولة.

وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج «حقائق وأسرار» المذاع على فضائية «صدى البلد» تقديم مصطفى بكرى، إن المادة 11 من قانون مجلس الدولة تنص على أنه لا تختص المحاكم بنظر الاتفاقيات الدولية التي تعد من من أعمال السيادة ولا تخضع للرقابة القضائية.

وأوضح أن الاتفاقيات الدولية يبرمها رئيس الجمهورية ويتم إحالتها لمجلس النواب، وهو المختص لمناقشة اتفاقية تعيين الحدود البحرية، لافتا إلى أن الشعب المصرى هو صاحب السيادة، ويمثله البرلمان.