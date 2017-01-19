أعلنت السفيرة إيمان الفار مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية أن وزارة الخارجية قامت اليوم “الخميس” بتسليم وزارة الآثار قطعة أثرية مصرية مستردة من سويسرا، وذلك في إطار من التواصل للجهود المبذولة من جانب وزارتي الخارجية والآثار، وبالتنسيق الكامل مع كافة بعثاتنا في الخارج لاستعادة الآثار المصرية المُهربة.

وقالت السفيرة إيمان الفار - في تصريح صحفي اليوم - إن القطعة الأثرية هى عبارة عن قطعة حجرية من الجرانيت الورداني عليها نقش غائر ويظهر بها أثر قطع من مكانها الأصلي، حيث تم إثبات سرقتها من معبد “بهبيت الحجارة” وخروجها من مصر بطريقة غير مشروعة.

وأضافت أن القطعة الأثرية مسجلة بسجلات الآثار الثابتة بمنطقة الغربية، مشيرة إلى أن عملية استرداد هذه القطعة جاءت تنفيذا للاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والمجلس الفيدرالي السويسري عام 2010 بشأن منع استيراد ونقل القطع الأثرية بطريقة غير مشروعة وإعادتها إلى موطنها الأصلي، وتنفيذاً للقوانين المحلية المصرية وإتفاقية “اليونسكو” لعام 1970.

وأعربت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية عن تقدير وزارة الخارجية للدور الملحوظ والتعاون الكامل الذي تقوم به كافة السلطات السويسرية مع سفارتنا في برن للحفاظ على التراث الثقافي والحضاري لمصر في إطار تنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بهذا الشأن، وحرصها بوجه عام على التراث الإنساني والتاريخي.