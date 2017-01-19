توعدت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، بإيجاد آليات للرد بشكل مؤثر على وسائل الإعلام وشبكات التواصل الأمريكية حال استمرار تعزيز الضغط على قناة “روسيا اليوم” الإخبارية الروسية.

وقال ألكسندر جاروف مدير الدائرة الاتحادية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام الروسية “روسكومنادزور”، في تصريحات لوكالة الأنباء الروسية “تاس”، “سنجد أداة لممارسة التأثير.. إنه فقط من الواضح جدا لنا أن روسيا اليوم تتعرض لضغط غير مسبوق، والأهم من ذلك، أنه ضغط غير مبرر”، لكنه رفض الإفصاح عن أية خطوات ملموسة في هذا الشأن.

وأضاف جاروف: “إذا شاهدتم الأفعال التي يتخذها الإعلام والشبكات الاجتماعية للولايات المتحدة ضد القناة الروسية، نحن فقط لا نرى أية أسباب لها.. إذا كانت هناك دواعي للقيود على العمليات الشرعية تماما لروسيا اليوم في الولايات المتحدة، فسنبحث الأمر بعد ذلك”.