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القيعي: محمد أبو تريكة إرهابي قلوب
محمد أبو تريكة

القيعي: محمد أبو تريكة إرهابي قلوب

الخميس، 19 يناير 2017 10:16 م


تحدث عدلي القيعى مقدم برنامج “ملك وكتابة” على شاشة “الأهلي”، عن أزمة محمد أبو تريكة نجم الأهلي والمنتخب السابق ووضعه على قائمة الإرهاب.

ولفت القيعي: محمد أبوتريكة أيوة إرهابى، ولكنه إرهابى القلوب وإرهاب المنافسين وحقق البطولات لمصر ولناديه وضحى بالكثير.

وتابع لن أتحدث عن أحكام القضاء حيث لا تعقيب عليها، ولكن أتحدث عن رمز للكرة المصرية.

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