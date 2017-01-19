أعلن خالد العدوى المدير العام لمجموعة الجويسرى الكويتية للاستثمار السياحى والزراعى والعقاري، عن وصول رجل الاعمال الكويتى الشيخ عادل الجويسرى بصحبة أعضاء مجلس إدارة المجموعة منتصف الأسبوع المقبل الى القاهرة، وذلك لحضور توقيع عقد مشروع الغابات والطاقة البديلة بمحافظة الوادى الجديد

والمقرر ان تبدء مجموعةالجويسرى، تنفيذ مشروع الغابات والطاقة البديلة على مساحة. ١٠ آلاف فدان بمنطقة “موط” بالوادى الجديد ضمن مشروعاتها الاستثمارية فى مصر التى بدأتها مطلع العام الماضى.

وأكد العدوى، ان ” الجويسرى ” أعدت جميع الدراسات اللازمة وحصلت على قرار تخصيص الارض المقرر إقامة المشروع الأضخم للمجموعه فى مصر عليها منذ بداية انطلاقها

ووجه المدير التنفيذى للجويسرى، الشكر لكل الجهات التى ساهمت فى تذليل كل العقبات أمام الشركة للحصول على الموافقة والتخصيص لقيام هذا المشروع الأضخم وفى مقدمتهم محافظة الوادى الجديد واللواء محمود عشماوي محافظها وراعى ومحمد رجب المسئول عن الاستثمار وخدمة المستثمرين بالمحافظة.