 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 09:28 مساءً
روابط سريعة
برلماني: منظومة التجارة الدخلية بالغة السوء
لجنة الشئون العربية بالبرلمان‎

برلماني: منظومة التجارة الدخلية بالغة السوء

الخميس، 19 يناير 2017 10:11 م

أكد النائب البرلماني فايز أبوخضرة ، عضو مجلس النواب،  أن منظومة التجارة الدخلية تدار ببالغ السؤ بداية من جني المحصول ونقلة من الحقل حتي وصولة للمستهلك سواء في طريقة جمعة وتحميلة وتوزيعة فلا يوجد مثلا ثلاجات لحفظة ختي وصولة للمستهلك أو مخازن تصلح لتخزينة كل ده يؤدي إلى حدوث فاقد كثير في المحصول مما يعود بأثرة علي المستهلك فترتفع السلع.
واقترح “أبوخضرة “، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن تخفض الوسطاء في عملية البيع للسلع، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تقوم الحكومة بعمل مجمعات أستهلاكية تقلل مراحل نقل لخضروات من الفلاح إلى المستهلك وهذا بتشجيع الجمعيات والمجمعات في الانتاج والاستهلاك بمعنى أن تقوم الحكومة بإنشاء مجمعات تتبع وزارة الموارد وقطاع الأعمال تقلل مراحل وصول المواد الغذائية من الفلاح للمستهلك وبالتالي يكون أسعارها منخفض.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3