أكد النائب البرلماني فايز أبوخضرة ، عضو مجلس النواب، أن منظومة التجارة الدخلية تدار ببالغ السؤ بداية من جني المحصول ونقلة من الحقل حتي وصولة للمستهلك سواء في طريقة جمعة وتحميلة وتوزيعة فلا يوجد مثلا ثلاجات لحفظة ختي وصولة للمستهلك أو مخازن تصلح لتخزينة كل ده يؤدي إلى حدوث فاقد كثير في المحصول مما يعود بأثرة علي المستهلك فترتفع السلع.

واقترح “أبوخضرة “، خلال حواره مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج “خط أحمر” المذاع عبر فضائية “الحدث اليوم”، أن تخفض الوسطاء في عملية البيع للسلع، مشيرا إلى أنه من الممكن أن تقوم الحكومة بعمل مجمعات أستهلاكية تقلل مراحل نقل لخضروات من الفلاح إلى المستهلك وهذا بتشجيع الجمعيات والمجمعات في الانتاج والاستهلاك بمعنى أن تقوم الحكومة بإنشاء مجمعات تتبع وزارة الموارد وقطاع الأعمال تقلل مراحل وصول المواد الغذائية من الفلاح للمستهلك وبالتالي يكون أسعارها منخفض.