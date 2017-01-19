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بالفيديو.. شباب يبتكرون طريقة للتثقيف والربح في آن واحد

بالفيديو.. شباب يبتكرون طريقة للتثقيف والربح في آن واحد

الخميس، 19 يناير 2017 10:18 م

في محاولة للتوعية بأهمية القراءة خاصة لدى الأطفال، تجوب المكتبة المتنقلة “بوكس بايك” شوارع العاصمة المصرية القاهرة، محملة بكتب عربية وإنجليزية للبيع.

وأطلقت الشابة هدير منصور هذا المشروع بمشاركة الشاب محمد بدر، إذ يجوبان شوارع القاهرة على دراجة تجر عربة طويلة مليئة بالكتب، كما توفر “بوكس بايك” خدمة توصيل الطلبات، للعملاء الذين يطلبون الكتب مسبقا، حسب وكالة “رويترز”.

وقالت منصور: “اخترنا تصميم العجلة بشكل يلائم نوعية الكتب التي نبيعها، وفي نفس الوقت ليكون مناسبا للأطفال ليتمكنوا من البحث عن الكتب التي يريدونها”، مشيرة إلى أن المكتبة المتنقلة لا تلتزم بمكان معين، وإنما تسعى لتوفير الكتب لمن يريدها في أي مكان، ويقوم الثنائي منصور وبدر بتمويل المشروع ذاتيا، لكنهما يأملان في تلقي الدعم من ناشري الكتب في المستقبل، للمشاهدة. اضغط هنا.

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