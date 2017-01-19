أعلن متحدث باسم الجيش السنغالي إن قواتهم عبرت الحدود إلى جامبيا لدعم الرئيس المنتخب أداما بارو الذي أدي اليمين الدستورية في سفارة بلاده في السنغال.

ووافق مجلس الامن الدولي بالإجماع على مشروع قرار صاغته السنغال يعبر عن “الدعم الكامل للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في التزامها بضمان احترام إرادة الشعب الجامبي كما عبرت عنها نتائج انتخابات الأول من ديسمبر، وذلك بالطرق السلمية أولا.” .حسبما أفادت قناة “سكاي نيوز” اليوم الخميس.

وكان جيش السنغال قد حذر من أنه قد يتدخل في جامبيا إذا واصل جامع رفض التخلي عن السلطة بنهاية ولايته منتصف ليل الأربعاء مع حشد قوة إفريقية على الحدود.