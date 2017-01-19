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مقدونيا تتعادل مع أيسلندا وتطيح بتونس من مونديال اليد
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مقدونيا تتعادل مع أيسلندا وتطيح بتونس من مونديال اليد

الخميس، 19 يناير 2017 09:53 م
وكالات

تعادل المنتخب المقدوني لكرة اليد مع نظيره الآيسلندي بنتيجة 27 - 27، ضمن الجولة الأخيرة من المجموعة الثانية لبطولة كأس العالم لكرة اليد، المقامة بفرنسا حاليًا وتستمر حتى 29 يناير الجاري.

وارتفع رصيد المنتخب المقدوني للنقطة رقم 5 ظل بها في المركز الثالث، وارتفع رصيد المنتخب الآيسلندي للنقطة رقم 4، احتل بها المركز الرابع، بفارق الأهداف عن المنتخب التونسي.

وظهرعلى المنتخبين ملامح الاتفاق على نتيجة اللقاء ليدفعا بنسور قرطاج خارج دور الـ16.

وكان المنتخب التونسي قد فاز على نظيره الأنجولي بنتيجة 43 - 34، ضمن إطار المجموعة نفسها.

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