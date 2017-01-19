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الخميس 19 يناير 2017 09:27 مساءً
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بالصور.. الرئيس الامريكي المنتخب يصل إلى واشنطن استعدادا لحفل تنصيبه
دونالد ترامب

بالصور.. الرئيس الامريكي المنتخب يصل إلى واشنطن استعدادا لحفل تنصيبه

الخميس، 19 يناير 2017 09:35 م
محيط

وصل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، إلى واشنطن على متن طائرة رسمية هبطت في قاعدة أندروز الجوية عشية تنصيبه الرئيس الـ 45 للولايات المتحدة.

ووصل “ترامب”، برفقة زوجته “ميلانيا”، ومن المقرر أن يضع إكليلًا من الزهور على مقبرة أرلينجون الوطنية، قبل أن يعبر نهر بوتوماك، ليدلى بتصريحات عند نصب لينكولن، الذى سيكون مسرحًا رئيسيًا للاحتفالات التى تسبق تنصيبه.

ومن المقرر أن يتم تنصيب الرئيس الأمريكى المنتخب، دونالد ترامب، غدًا الجمعة، رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية، ليصبح الرئيس رقم 45 لأمريكا، وذلك بمبنى الكابيتول، فى العاصمة واشنطن، وسط حضور لرؤساء أمريكا السابقين، وأعضاء الحكومة، وأعضاء السلك الدبلوماسى، وحكام الولايات، وعدد كبير من المشاهير فى المجتمع الأمريكى.

وتجري ترتيبات التنصيب، أمام مبنى الكونجرس في واشنطن، وسط استعداد أمني استثنائي كثيف تحسبا لأي هجوم إذ يتوقع أن ينتشر قرابة 28 ألف عنصر أمن لحماية الحفل.

دونالد ترامب

دونالد ترامب

دونالد ترامب

دونالد ترامب

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