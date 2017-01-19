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الخميس 19 يناير 2017 09:36 مساءً
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عاجل.. استدعاء وزير السياحة من اسبانيا علي وجه السرعة
يحي راشد

عاجل.. استدعاء وزير السياحة من اسبانيا علي وجه السرعة

الخميس، 19 يناير 2017 09:33 م
كتبت :بسمة علي

افاد مصدر مسئول من وزارة السياحة منذ قليل “لمحيط “، باستدعاء وزير السياحة يحي راشد من اسبانيا على وجه السرعة وذلك خلال مشاركته في فعاليات المعرض الدولي للسياحة والسفر (فيتور ٢٠١٧). والذي يعقد سنويا في العاصمة الاسبانية مدريد .

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