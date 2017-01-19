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برشلونة يدفع بقوته الضاربة في مواجهة سوسيداد بكأس الملك
برشلونة

برشلونة يدفع بقوته الضاربة في مواجهة سوسيداد بكأس الملك

الخميس، 19 يناير 2017 09:24 م
محيط - أحمد عبد الخالق

أعلن المدير الفني لويس انريكي مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة تشكيلة فريقه التي ستواجه نظيره ريال سوسيداد في لقاء ذهاب دور ربع النهائي بكأس ملك أسبانيا.

وجاءت التشكيلة على النحو التالي: 

في حراسة المرمى : سيلسين .

في الدفاع : سيرجي روبيرتو – أومتيتي – بيكي – ديينيه.

في الوسط : سيرجيو بوسكيتس – ايفان راكيتيتش – اندريس انييستا

في الهجوم: ميسي – نيمار سواريز

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