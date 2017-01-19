 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 09:28 مساءً
روابط سريعة
عليك بتجربته.. أفضل محرك بحث "تورنت" آمن
كمبيوتر

عليك بتجربته.. أفضل محرك بحث "تورنت" آمن

الخميس، 19 يناير 2017 09:56 م

Sky torrents عبارة عن محرك بحث خاص بملفات التورنت المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، ويُمكن من خلاله الوصول إلى ملفات التورنت بسرعة وسهولة.

وعلى عكس محركات بحث التورنت المتوفرة على الإنترنت والتي غالباً ما تكون مليئة بالإعلانات أو بعض البرمجيات الضارة، فإن محرك Sky torrents يوفر تجربة بحث آمنة للغاية وتهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على خصوصية المستخدم، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

المحرك بداية خالي من أي إعلانات، كما أنه يحافظ على خصوصية المستخدم من خلال منع أي عمليات تتبع أو جمع للبيانات أو استخدام ملفات الكوكيز وأكواد الجافاسكريبت، مع إمكانية البحث داخل مكتبة ضخمة من ملفات التورنت تفوق 11 مليون من المحتويات المنوعة كالبرامج والكتب وغيرها، ويوفر الموقع قائمة خاصة بأفضل المحتويات المنتشرة على مواقع التورنت المتخصصة خلال الوقت الحالي ومعرفة المحتويات الرائجة.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3