Sky torrents عبارة عن محرك بحث خاص بملفات التورنت المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، ويُمكن من خلاله الوصول إلى ملفات التورنت بسرعة وسهولة.

وعلى عكس محركات بحث التورنت المتوفرة على الإنترنت والتي غالباً ما تكون مليئة بالإعلانات أو بعض البرمجيات الضارة، فإن محرك Sky torrents يوفر تجربة بحث آمنة للغاية وتهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على خصوصية المستخدم، حسب “البوابة العربية للأخبار التقنية”.

المحرك بداية خالي من أي إعلانات، كما أنه يحافظ على خصوصية المستخدم من خلال منع أي عمليات تتبع أو جمع للبيانات أو استخدام ملفات الكوكيز وأكواد الجافاسكريبت، مع إمكانية البحث داخل مكتبة ضخمة من ملفات التورنت تفوق 11 مليون من المحتويات المنوعة كالبرامج والكتب وغيرها، ويوفر الموقع قائمة خاصة بأفضل المحتويات المنتشرة على مواقع التورنت المتخصصة خلال الوقت الحالي ومعرفة المحتويات الرائجة.