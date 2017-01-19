

يبدو أن التغيير الوزارى المرتقب فى حكومة رئيس الوزراء مهندس شريف إسماعيل دخل مرحلة الاستعداد تمهيدا للتعديلات الوزارية

وصرحت مصادر مقربة من دوائر صنع القرار أن التغير الوزارى حتى الأن وضع على رأسها قائمة وزير التربية والتعليم ـ والزراعة ــ والرى ــ والاثار ــ والبيئة والسياحة والصحة والتنمية المحلية والاستثمار .

وتابع المصدر ان رئيس الوزراء يعمل على ملف التعديلات الوزارية على قدم وساق ويعاونه فى 5 أجهزة رقابية وأمنية وان المرشحين لوزارة التعليم العالى هو الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة الذى اعتذر ورشح الدكتور محمد غازى رئيس قسم التامين بجامعة القاهرة، كما تم ترشيح الدكتور حمدى عرفة استاذ الادارة المحلىه باكاديمية السادات لمنصب وزير التنمية المحلية.

وجاءت التوصيات باختيار قيادات شابة لبعض الوزرات وتم ترشيح الدكتور عمر سليم رئيس لجنة الصحة بحملة مين بيحب مصر لمنصب وزير الصحة بعد تقديمة لمشروعات لتحسين مستوى الصحة فى مصرخاصة البسطاء دون القاء العبء على الدولة

واستكمل ان تم ترشيح الدكتور على اسماعيل رئيس قطاع الهيئات بوزارة الزراعة الاسبق كوزير للزراعة وترشيح الدكتور مسعد قطب رئيس الهيئة الزراعية الاسبق لنفس المنصب وترشيح النائب عمر صدقى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والخبير السياحى على منصب وزير السياحة

كما سيتم ضم عددا من الوزرات كالزراعة والرى والبيئة والتنمية المحلية والاستثمار وقطاع الاعمال.

وكشف المصدر أن كثرة الاعتذرات تربك المهندس شريف إسماعيل الذى أصبح يستعين بأكثر من اسم تحسبا لأي اعتذرات خلال الفترة القادمة، ومن المقرر أن يكون هناك جلسات سرية بين الحكومة والبرلمان لمناقشة ملف التعديلات الوزارية حيث يرغب البرلمان فى رحيل كلا من ” التربية والتعليم والصحة و الرى والزراعة والسياحة و التضامن والاستثمار و التعليم العالى ” وهناك خلاف حاد حول الصناعة والأوقاف والتضامن ولكن سيتم توافق على الاسماء مع البرلمان الأسبوع المقبل.