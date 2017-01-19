في بعض الأحيان، يصبح وضع العطر بطريقة صحيحة بمثابة تحد كبير لبعض النساء، لإنها إذا وضعت الكثير سيكتسح أي مكان تدخل فيه، وتصبح رائحتها منفرة لمن حولها، أما إذا وضعت القليل فستوفر بعض المال لكن بعد وقتٍ قليل ستحتاج لأن تكرر وضع كمية أخرى منه.

وضع العطر مهارة لا تكمن فقط في تحديد الكمية المناسبة التي تضعينها، بل أيضاً في المناطق التي ترشين عليها العطر، حتى تحصلي على أثر أكبر ورائحة تدوم لوقت أطول، وإليكِ بعض المهارات التي قدمها حسب صحيفة “هافينجتون بوست” الأمريكية عن موقع Realsimple الأميركي لمساعدتك على وضع العطر بطريقة صحيحة:

رشي العطر على البشرة الرطبة

أنسب وقت لوضع العطر (أو أي منتج آخر يساعد على تعطير الجسم) يكون مباشرةً بعد الاستحمام، لأن البشرة تكون خالية من الأوساخ فضلاً تميزها بالدفء والرطوبة، كما تكون مهيأة لامتصاص أي سائل بما في ذلك العطور، وفي حال عجزتِ عن الاستحمام قبل وضع العطر، عليكِ استعمال غسول الجسم، وعموماً كلما رطبتِ بشرتك أكثر دام عطرك لمدة أطول.

لا تخلطي أكثر من عطر

يُنصح بعدم مزج العطر بروائح أخرى مثل غسول الجسم، ومستحضرات الاستحمام والعناية، وإذا كنت مضطرة لاستخدامها فاستعملي نسبة أقل من هذه المستحضرات في كل مرة تنوين فيها وضع العطر، لكن الأفضل عدم استعمالها بتاتاً، لأن وضع العطر على بشرة وضع عليها مستحضرات تجميل أخرى قد يخفف الرائحة، أو العكس تماماً قد تبدو رائحته قوية للغاية وربما حتى نتيجة لذلك، لذا حاولي دائماً ألا تمزجي العديد من الروائح مع رائحة العطر، لتضمنين دوام عطرك لأطول فترة ممكنة، وبنفس شدة التركيز.

ضعي العطر في أماكن النبض

وضع النساء للعطر على المعصم، والرقبة، ليس لمجرد أن المرأة تبدو جذابة ورقيقة، أو لأنه عُرف متداول منذ قديم الزمن، بل لأن منطقة الرسغ والرقبة وخلف الركبتين ونقاط النبض عموماً تنبعث منها الحرارة، ما يضمن استمرار الرائحة لمدة أطول.

لا تفركي العطر

يعد فرك العطر بعد وضعه خطأً فادحاً لسببين رئيسيين، أولاً، لأن فرك المعصمين يمكن أن يغير الرائحة، ثانياً تساعد هذه الحركة على اختلاط العطور مع الزيوت الطبيعية التي يفرزها الجسم، وسرعان ما تتغير رائحة العطر وتزول سريعاً.

ضعي الكمية المناسبة من العطر

يتساءل العديد عن سبب تشابه العطور، رغم اختلاف أنواعها والعلامة التجارية والثمن، الحقيقة أن مسميات العطور تعني اختلاف مستويات تركيز العطر، فالسائل الأكثر تركيزاً أو الأنقى يدعى العطر، يليه ماء تواليت، أما ذو الرائحة الخفيفة فهو الكولونيا، وبالتالي كلما كان العطر أكثر تركيزاً، كلما دام لفترة أطول، وعموماً يحبذ وضع العطر على الجسم مباشرةً، وتجنب وضعه على الثياب، وحال شعرت بأن الكمية ليست كافية يمكنك رش المزيد في مكان آخر، وبعد مضي ساعة تأكدي ما إذا كانت الكمية التي وضعتها كافية، وإذا كانت تفوح منك الرائحة أم اختفت.