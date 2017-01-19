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رئيس بلغاريا المنتخب يعتزم حل البرلمان في غضون أسبوع
برلمان بلغاريا

رئيس بلغاريا المنتخب يعتزم حل البرلمان في غضون أسبوع

الخميس، 19 يناير 2017 08:50 م
وكالات

أعلن رئيس بلغاريا المنتخب، رومين راديف، اليوم الخميس، اعتزامه حل البرلمان في غضون أسبوع.
وذكرت قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الإنجليزية أن راديف أوضح -في كلمة ألقاها أمام البرلمان بمناسبة أدائه اليوم لليمين الدستورية- أن الانتخابات البرلمانية الجديدة قد تجرى في السادس والعشرين من شهر مارس القادم.
وكان فوز راديف الساحق خلال الانتخابات الرئاسية -التي أجريت في شهر نوفمبر الماضي- قد أدى إلى انهيار حكومة يمين الوسط في بلغاريا.
ومن المنتظر أن يتولى راديف -وهو قائد سابق بسلاح الجو البلغاري حديث عهد بعالم السياسة- منصبه بشكل رسمي يوم الأحد القادم.

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