أعلن رئيس بلغاريا المنتخب، رومين راديف، اليوم الخميس، اعتزامه حل البرلمان في غضون أسبوع.

وذكرت قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة الإنجليزية أن راديف أوضح -في كلمة ألقاها أمام البرلمان بمناسبة أدائه اليوم لليمين الدستورية- أن الانتخابات البرلمانية الجديدة قد تجرى في السادس والعشرين من شهر مارس القادم.

وكان فوز راديف الساحق خلال الانتخابات الرئاسية -التي أجريت في شهر نوفمبر الماضي- قد أدى إلى انهيار حكومة يمين الوسط في بلغاريا.

ومن المنتظر أن يتولى راديف -وهو قائد سابق بسلاح الجو البلغاري حديث عهد بعالم السياسة- منصبه بشكل رسمي يوم الأحد القادم.