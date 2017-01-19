أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الليبية “الصاعقة” العقيد ميلود الزوي عن وقف إطلاق النار من قبل القوات الخاصة والوحدات المساندة في القاطع الثاني بمنطقة قنفودة ببنغازي.

وأكد الزوي في تصريح صحفي مساء اليوم ، أن وقف إطلاق النار جاء لإفساح المجال لإخراج العائلات في القاطع الرابع باتجاه وحدات القوات المسلحة في قنفودة.

وأضاف أن ثلاث عائلات من العالقين في منطقة قنفودة تمكنت اليوم الخميس من الخروج باتجاه كتيبة “21” الصاعقة “شهداء الزاوية سابقاً” وتحمل الراية البيضاء، لافتاً إلى أن العائلات التي خرت من بينها نساء وأطفال.