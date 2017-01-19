 Moheet on google
الخميس 19 يناير 2017 09:22 مساءً
روابط سريعة
وقف إطلاق النار في القطاع الثاني بمنطقة قنفودة ببنغازي
ميلود الزوي الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة بليبيا

وقف إطلاق النار في القطاع الثاني بمنطقة قنفودة ببنغازي

الخميس، 19 يناير 2017 09:32 م
وكالات

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات الخاصة الليبية “الصاعقة” العقيد ميلود الزوي عن وقف إطلاق النار من قبل القوات الخاصة والوحدات المساندة في القاطع الثاني بمنطقة قنفودة ببنغازي.

وأكد الزوي في تصريح صحفي مساء اليوم ، أن وقف إطلاق النار جاء لإفساح المجال لإخراج العائلات في القاطع الرابع باتجاه وحدات القوات المسلحة في قنفودة.

وأضاف أن ثلاث عائلات من العالقين في منطقة قنفودة تمكنت اليوم الخميس من الخروج باتجاه كتيبة “21” الصاعقة “شهداء الزاوية سابقاً” وتحمل الراية البيضاء، لافتاً إلى أن العائلات التي خرت من بينها نساء وأطفال.

روابط:
رابط مختصر
متابعات
تعليقات الفيس بوك تعليقات محيط ( 0 )
تلتزم «شبكة الإعلام العربية محيط» بنشر كافة التعليقات التي ترد من السادة القراء، عدا التي تحض على الكراهية أو تسيء للمقدسات أو تتضمن تحقيراً أو تجريحاً في الشخصيات العامة أو قراء آخرين أو تحمل ألفاظاً خادشة للحياء والذوق العام، أو المشاركات المكررة أو الدعائية أو غير ذات الصلة بالمقال.
الأسم
التعليق
أخبار ساخنة
الأكثر قراءة
نصائح وإرشادات
أسواق
moheet1 moheet2 moheet3