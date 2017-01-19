مجهولون يتعدون على منزل وزير النقل العراقي بمدينة البصرةالخميس، 19 يناير 2017 08:43 م
تعرض منزل وزير النقل العراقي، كاظم فنجان الحمامي، في مدينة البصرة جنوبي العراق، لاعتداء من مجموعة من الشبان، اليوم الخميس، تسبب في حدوث أضرار مادية بالممتلكات داخل المنزل.
وقال المتحدث باسم وزارة النقل ليق الربيعي، في تصريح صحفي لمراسل (أ ش أ) في بغداد، إن مجموعة شباب اعتدوا على قوات الحماية أمام منزل الوزير بالبصرة واقتحموا المنزل وقاموا بتخريب الممتلكات داخله بعد اعتدائهم على قوات الحراسة.. مشيرًا إلى أن المنزل كان خاليا وأن الوزير وعائلته موجودين في بغداد.
وأضاف أن السلطات الأمنية في البصرة فتحت تحقيقا في الحادث ولم تعرف بعد انتماءات المعتدين أو الأسباب التي دفعتهم لارتكاب هذه الجريمة، وسيتم إعلان التفاصيل فور انتهاء التحقيقات.
وأشار إلى أن الاعتداء يستهدف إيقاف حركة الإصلاح والتغيير الكبيرة التي يقوم بها وزير النقل في الوزارة، وقال: “إن الوزير الحمامي أكد أن الوزارة ماضية في تنفيذ خطط الاصلاح وتقديم الخدمات للمواطنين؛ ولن تثنينا محاولات الفاسدين الذين تمت احالة ملفاتهم إلى هيئة النزاهة لمحاكتهم عن مواصلة ذلك”.
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