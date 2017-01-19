قتل 18 حوثيا في غارات قامت بها مقاتلات التحالف العربي على محافظة الحديدة غربي اليمن، ذكرت ذلك مصادر محلية يمنية اليوم الخميس.

ونقلت قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية عن المصادر قولها ” إن طائرات التحالف العربي استهدفت تجمعات للمتمردين الحوثيين في محافظة الحديدة بغربي البلاد ، مما أسفر عن مقتل 18 من أفراد الميليشيات ” .

وأوضحت أن غارتين قصفتا تجمعا للمتمردين ونقطة تفتيش في منطقة عبال بمحافظة الحديدة ، مشيرة إلى أن غارة ثالثة استهدفت معسكر الجبانة بالمحافظة ، دون تفاصيل بشأن الخسائر.