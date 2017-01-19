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مقتل 18 حوثيا في غارات للتحالف العربي على محافظة الحديدة اليمنية
التحالف العربي ـ الحوثيين ـ قصف ـ صنعاء

مقتل 18 حوثيا في غارات للتحالف العربي على محافظة الحديدة اليمنية

الخميس، 19 يناير 2017 08:38 م
أ ش أ

قتل 18 حوثيا في غارات قامت بها مقاتلات التحالف العربي على محافظة الحديدة غربي اليمن، ذكرت ذلك مصادر محلية يمنية اليوم الخميس.
ونقلت قناة ( سكاي نيوز ) الإخبارية عن المصادر قولها ” إن طائرات التحالف العربي استهدفت تجمعات للمتمردين الحوثيين في محافظة الحديدة بغربي البلاد ، مما أسفر عن مقتل 18 من أفراد الميليشيات ” .
وأوضحت أن غارتين قصفتا تجمعا للمتمردين ونقطة تفتيش في منطقة عبال بمحافظة الحديدة ، مشيرة إلى أن غارة ثالثة استهدفت معسكر الجبانة بالمحافظة ، دون تفاصيل بشأن الخسائر.

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